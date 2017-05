Despacito nog steeds bovenaan Singles Top 10

De nummers twee tot en met zeven zijn ook hetzelfde als vorige week. Clean Bandit en Boef moeten een plekje opschuiven omdat Shawn Mendes de top tien heeft bereikt met zijn hit There's Nothing Holdin' Me Back. Het tieneridool is terug te vinden op de achtste plek.

De liedjes van het Eurovisiesongfestival, die vorige week flink aan populariteit wonnen, zakken weg. Lights and Shadows van OG3NE zakt van de veertiende naar de zestigste plek in de top 100. De Belgische Blanche gaat van plek 39 naar 97 en de Portugese winnaar Salvador Sobral is helemaal verdwenen uit de lijst.