Cliff Richard schikt met politie

Britse media meldden eerder dat hij een miljoen pond schadevergoeding eiste. De zanger vond dat rechtstreekse beelden van de inval in zijn woning zijn privacy ernstig hadden geschaad. Een onderzoekscommissie oordeelde in 2015 al dat de politie in de fout was gegaan door informatie door te spelen aan de zender. Een verslaggever van de BBC had de politie benaderd en gezegd te weten van het onderzoek naar Richard. Daarna werd de informatie over de inval gedeeld.

Het is niet bekend wat de schikking inhoudt. BBC wijst de claim nog steeds af en heeft geen schikking bereikt. De politie liet de zaak over de verdenking van kindermisbruik tegen de zanger vorig jaar vallen.