Kanye geeft opnieuw witte bloemen aan Kim

Kim werd voor hun trouwdag verrast door Kanye met twee reusachtige witte bloemstukken. ''Hoe schattig is het dat ik thuis kom en deze prachtige zwevende bloemen zie. Fijne trouwdag'', zegt Kim in een video op haar Snapchat. Op het filmpje is te zien hoe de bloemen gedrapeerd liggen over een rand in haar huis.

Afgelopen Valentijnsdag deed Kanye zijn vrouw al een muur van witte orchideeën cadeau. Voor een soortgelijke muur poseerden de twee voor foto's in 2014 op hun bruiloft in Italië. En twee jaar geleden werd Kim overladen met witte rozen voor Moederdag.