Ariana Grande keert terug naar Manchester

''Er is niets dat ik of iemand anders kan doen om de pijn die jullie voelen weg te nemen'', aldus Ariana in een lange brief die ze postte op Twitter. ''Ik heb de hele week constant aan mijn fans en jullie allemaal gedacht. De manier waarop jullie hiermee zijn omgegaan, maakt mij trotser dan jullie ooit zullen weten.''

Het popidool zegt dat zij en haar fans niet moeten 'terugdeinzen' voor terreur. ''We zullen niet stoppen of in angst leven. We laten ons niet verdelen. We laten haat niet winnen.'' Sterker nog: ''ons antwoord moet zijn dat we nog meer samenkomen, elkaar helpen, elkaar meer liefhebben, luider zingen en nog aardiger en onbaatzuchtiger zijn dan voorheen.''

Benefietconcert

Daarom heeft Ariana besloten om terug te keren naar Manchester ''om tijd door te brengen met mijn fans en om een benefietconcert ter geven ter ere van de slachtoffers en om geld op te halen voor de slachtoffers en hun families.''

Zodra er meer bekend is over de details van het concert zegt Grande dit gelijk te delen met haar fans. ''We gaan door ter ere van degenen die we zijn verloren, hun naasten, mijn fans en iedereen die is getroffen door deze tragedie. Ze zijn voor altijd in mijn gedachten en mijn hart en ik zal aan ze denken bij alles wat ik doe voor de rest van mijn leven.''

Bij de bomaanslag op 22 mei kwamen 22 mensen om het leven. Meer dan 60 mensen raakten gewond.