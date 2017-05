Niall Horan: reünie 1D gaat zeker gebeuren

Niall komt later dit jaar met zijn debuutalbum, maar zodra Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson en wellicht Zayn Malik weer willen optreden als One Direction dan laat Horan alles vallen. Zo belooft hij. ''Ik heb vanaf het begin tegen mijn managers gezegd: wanneer One Direction weer aanklopt, f*ck waar ik mee bezig ben. Het interesseert me geen reet als ik op dat moment stadions uitverkoop of Grammy's win. Ik zou dat allemaal niet hebben kunnen doen zonder dat.''

Enthousiaste fans hoeven echter niet te rekenen op een reünie op korte termijn. Alhoewel Niall regelmatig spreekt met de andere leden van One Direction, is er nog geen enkel gesprek geweest over hoe lang de pauze van de band gaat duren.

Daarom focust Niall zich ondertussen op zijn solomuziek, net als alle andere leden. ''Niets dat ik doe zal ooit zo groot zijn als One Direction. Maar ik moet op zijn minst proberen om daar dichtbij te komen.''