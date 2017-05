Stephen Belafonte eist alimentatie van Mel B

Stephen claimt in de papieren dat hij geen rooie cent meer heeft en gedwongen bij vrienden moet slapen sinds hij uit de woning van Mel B is getrapt. Belafonte zegt niet welk bedrag hij maandelijks wil zien van Mel B, maar wel dat hij gewend is aan een 'comfortabele, luxueuze levensstijl' en dat geld 'nooit een rol' speelde.

Maar nu heeft hij een schuld van 60.000 dollar (53.500 euro) op zijn creditcard en zegt hij dat hij geen geld kan verdienen door alle negatieve publiciteit rondom de scheiding, meldt TMZ. Mel B zegt namelijk dat ze jarenlang is mishandeld door Stephen en dat Belafonte een jarenlange affaire had met hun kindermeisje.

Belafonte beweert dat Mel B rond de 250.000 dollar (223.000 euro) per maand verdient. En daar wil hij dus ook een deel van. Ook eist hij 200.000 dollar (178.500 euro) voor advocaatskosten en 55.000 dollar (49.000 euro) voor accountantskosten.