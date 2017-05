premium

'Miranda Kerr trouwt dit weekend'

47 min geleden

Miranda Kerr stapt dit weekend in het huwelijksbootje met haar verloofde Evan Spiegel. Dat vertellen bronnen aan New York Post. Het 34-jarige Australische model en de 26-jarige steenrijke Snapchat-oprichter zouden trouwen in hun villa in Los Angeles.