Rafael moet achterstallige huur Sabia betalen

Rike Schulz, een verslaggever van de Hamburger Morgenpost, legt uit aan Shownieuws: "Het Duitse recht werkt zo dat wanneer twee mensen samen een woning huren en beiden het huurcontract ondertekend hebben, dan is het onmogelijk dat één van de twee het contract opzegt. Aangezien Sabia dat niet gedaan heeft, is het contract gewoon geldig. En de verhuurder mag het geld dan verhalen op degene die het kan betalen.”

Volgens de media in Duitsland lijkt het er niet op dat Sabia heel hard op zoek is naar een nieuwe woning. Een verslaggever van Closer vertelt: „Ze zegt dat ze op zoek is naar een woning, maar ze heeft wel heel concrete eisen. Ze wil dichtbij de huidige woning blijven, ze wil niet dat de kinderen een hele nieuwe omgeving krijgen, enzovoort. En er zijn ook geruchten dat Sabia net zolang doorgaat, totdat hij niet meer betaalt.

Door het Duitse recht kan Rafael zijn ex niet dwingen om elders te wonen. Volgens Rike Schulz kan alleen de verhuurder dat. „Maar de verhuurder zegt: ’Ik zet een vrouw met twee kinderen niet op straat’,” hierdoor zou het zo kunnen zijn dat Rafael tot die tijd de huur moet blijven betalen.

Rafael woont al sinds maart 2016 niet meer in de villa in Hamburg. Sabia zei eerder dat ze meerdere malen heeft geprobeerd om met hem tot een oplossing te komen vanwege de openstaande schulden.