“Met grote liefde en respect voor elkaar, hebben we na achttien jaar samen te zijn geweest, besloten uit elkaar te gaan”, meldt het koppel. “We zullen onze kinderen blijven opvoeden als toegewijde ouders en beste vrienden.”

Ben en Christine ontmoetten elkaar in 1999 bij de opnames van de film Heat Vision and Jack. Een jaar later trouwden ze op Hawaï. Na hun huwelijk speelden ze nog meerdere malen samen in films, zoals Zoolander en Tropic Thunder.