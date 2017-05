In For Your Eyes Only uit 1981 moet James Bond proberen een geheime decodeermachine op te sporen die verdwenen is nadat een Brits schip is gezonken. Hij werkt samen met de dochter van een Griekse archeoloog, die op wraak zint voor de moord op haar ouders. Het was de vierde van zeven films waarin Roger Moore de rol van de wereldberoemde geheim agent speelde.

Producenten EON en MGM organiseren begin juni wereldwijd vertoningen van For Your Eyes Only en The Spy who Loved me (1977) als eerbetoon aan Roger Moore. De opbrengst van de vertoningen gaan naar UNICEF, waar Moore tientallen jaren ambassadeur van was.