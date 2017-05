Özcan Akyol kwam bij BNR Nieuwsradio praten over zijn nieuwe NPO 2-programma De Neven van Eus, maar Peter R. De Vries leek aanvankelijk niet zo enthousiast. “Kijk je er naar uit Peter?“, vroeg Wilfred Genee, waarna de misdaadjournalist wat onverwacht uit de hoek kwam: “Nou. Laat ik het zo zeggen: ik heb nog niet helemaal begrepen waar dit om gaat.“

Na het antwoord van De Vries schakelde Genee snel door naar zijn andere gast, maar de opmerking van De Vries ging de journalist niet in de koude kleren zitten. “Moet ik op jou reageren of op de ongeïnteresseerde Peter R. de Vries?“

De fittie tussen beide mannen ging daarna nog even door. De Vries: “Hij noemt mij ongeïnteresseerd, maar dat is bullshit. Ik weet nog helemaal niet waar dit boek van hem over gaat.”

Akyol: “Het is wel heel ongeïnteresseerd als je na vijf minuten nog niet doorhebt dat het een documentaire is, toch? Ik vind het zelfs onbeleefd eigenlijk.”

De Vries: “Je bent wel erg lichtgeraakt, hoor. Als ik zie hoe hij nu reageert, dan heb ik niet heel veel lust om daar naar te gaan kijken. Het gaat erom of ik het verlangen heb om dat te zien en dan denk ik: als ik even een afwachtende houding aanneem en er gebeurt dit…”