Juan Carlos is beschermheer van het Spaanse zeilteam dat met het nieuwe schip deelneemt aan de wereldkampioenschapen in de 6M-klasse, die in september in het Canadese Vancouver worden gehouden.

Het schip is gebouwd door de eigenaar José Álvarez. Ook burgemeester Gonzalo Pita van Sanxenxo, waar de vader van koning Felipe graag zeilt, was bij de presentatie van het schip aanwezig.