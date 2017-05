De politie vertelt aan TMZ dat agenten in de nacht van woensdag op donderdag naar het huis van de glamourtweeling in West-Hollywood zijn gegaan om orde op zaken te stellen. Kristina zou Karissa in haar gezicht hebben geslagen. Karissa liet het daar niet bij zitten en gooide een beeldscherm van de beveiligingscamera's naar haar zus, die daarbij een paar tanden is verloren.

De Girls Next Door zijn ter plaatse gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Beide dames hadden zichtbare verwondingen, maar Kristina was er het slechtst aan toe.