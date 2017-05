Jeroen op paard van Sinterklaas bij de Toppers

De heldhaftige schimmel en de andere paarden, waarop Gerard Joling en René Froger zaten, leken niet bijzonder onder de indruk van alle drukte bij de show met het thema Wild West, Thuis Best.

De eigenaar van het paard laat weten aan de Hoefslag: ’Dit paard is natuurlijk ook niet meer zo snel onder de indruk, daar gaan we ook mee de jaarbeurs naar binnen. De schimmel heeft zoveel ervaring, is heel rustig en krijgt dan ook geen extra training voor de intocht van de Sint.” Amerigo kreeg van de eigenaar wel gehoorbescherming in, want zelfs voor het edele dier is de geluidssterkte van de Toppers wel erg hard.

Vanavond staan de drie heren wederom samen met Jan Smit op het podium en mag Amerigo nog een keer zijn kunsten vertonen.