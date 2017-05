Prinses Charlène bij Grote Prijs van Monaco

Max Verstappen legde zaterdag zijn snelste ronde op het stratencircuit van het vorstendom af in 1.12,469 en moest daarmee vier tienden van een seconde toegeven op de Fin Kimi Räikkönen, die de poleposition veroverde. De Fin was de snelste in 1.12,178.

Max vertrekt zondag vanaf de vierde positie in de Grote Prijs van Monaco. De Nederlander van Red Bull focust zich vooral op een ,,cleane start en dan de race uitrijden''. Max: "Ik ga gewoon een goede start maken en dan zien we het wel.''

De coureurs uit de koningklasse van de autosport worden zaterdagavond verwacht bij de traditionele cocktailparty die in de binnentuin van het prinselijk paleis van Monaco wordt gehouden.