John Legend wil dolgraag op bruiloft Cheryl zingen

Dit zegt de All of Me-zanger tegen the Sun. Hij is wel bang dat het misschien geen goed idee is, want John vertelt: „Ik breng misschien ongeluk. Ik weet niet zeker of ze weer datzelfde pad wil bewandelen. Ze zal iets zeggen als: ’Zie je nou wel, je weet wat er daarna gebeurd is nadat je vorige keer op mijn bruiloft zong!’” Hiermee doelt Legend op de scheiding in 2010, die plaatsvond nadat bekend werd dat Ashley meerdere keren is vreemd gegaan.

Liam Payne heeft nog geen aanzoek gedaan. Cheryl (33) en de 23-jarige zanger zijn twee maanden geleden ouders geworden van zoontje Bear.