Deze babyshower is in een jungle-thema, net als dat de babykamer versierd is met tijgers, leeuwen, olifanten en giraffe.

Carolien’s goede vriendin en GTST-actrice Marly van der Velden is ook van de partij. Bij de foto die ze deelt op Instagram schrijft Carolien: „Ooh, wat een ongelofelijke surprise! De allermooiste babyshower ever.”

Carolien en haar man Jon Karthaus zullen binnenkort hun eerste kindje verwelkomen, een jongetje.