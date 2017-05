Cher geschokt door overlijden Gregg Allman

“Ik heb het geprobeerd”, schrijft ze op Twitter. “Woorden zijn onmogelijk.” Cher plaatste een paar gebroken hartjes bij haar tweet.

IVE TRIED…

WORDS ARE IMPOSSIBLE GUI GUI

FOREVER,

CHOOCH — Cher (@cher) 27 mei 2017

De zangeres was niet de enige die op het overlijden van de 69-jarige muzikant reageerde. Melissa Etheridge schreef dat haar ; southern rock-hart’ is gebroken. Daarmee refereert de zangeres naar de muziekstijl waarvan Gregg Allman een van de belangrijkste exponenten was.

Rest in peace Greg Allman peace and love to all the family ✌️☮️ — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 27 mei 2017

“Je zal gemist worden”, schrijft Charlie Daniels. De countrymuzikant is bij ons bekend van zijn hit The Devil Went Down To Georgia. Drummer en ex-Beatle Ringo Starr betuigt ook zijn medeleven op Twitter.