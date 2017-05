René van Nie overleed op het eiland aan een hartstilstand. De filmmaker, schrijver en vader van Nada van Nie werd 78 jaar.

In opdracht van Stichting Pandora maakte Van Nie midden jaren zeventig de opdrachtfilm Kind van de zon met Josée Ruiter in de hoofdrol. Deze lange speelfilm ging feestelijk in première in aanwezigheid van koningin Juliana en werd goed ontvangen door de Nederlandse filmcritici.

Van Nie was een van de eerste onafhankelijke Nederlandse filmmakers, die zijn producties grotendeels zelf financierde. Zijn archief heeft hij overgedragen aan filminstituut Eye in Amsterdam.

Foto: Facebook Rene van Nie

Naast zijn filmwerk schreef René ook een aantal boeken, waaronder de thriller Esperanza. Ook schreef hij columns voor de Arubaanse krant Amigoe. In Oranjestad is hij zaterdag in kleine kring gecremeerd.