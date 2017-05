Fast & Furious 8 haalt buiten VS miljard op

Dit weekend verkochten bioscopen in 41 regio's voor 3,3 miljoen dollar aan tickets voor voorstellingen van Fast & Furious 8, waarmee de film de grens van 1 miljard dollar passeerde. Dit meldt Variety. In de Verenigde Staten zelf heeft de film sinds de première 233 miljoen dollar opgebracht. Met een totaalopbrengst van 1.223.000.000 dollar wereldwijd staat F8, zoals de film ook wordt genoemd, op de elfde plaats in de internationale lijst van best bezochte films.

In China is Fast & Furious veruit het populairst, daar is de omzet tot nu toe 387,4 miljoen dollar. Andere landen waar de film het goed doet zijn Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Mexico en Duitsland.

Sterrencast

Andere films die buiten de Verenigde Staten meer dan een miljard dollar aan omzet genereerden waren Avatar (2 miljard dollar), Titanic (1,5 miljard), Furious 7 (1,165 miljard), Star Wars: The Force Awakens (1.131 miljard en Jurassic World (1.019 miljard)

In Fast & Furious 8 wordt Vin Diesel bijgestaan door een terugkerende sterrencast die bestaat uit Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky en Kurt Russell. Ook Charlize Theron, Scott Eastwood en Helen Mirren hebben een belangrijke rol in deze door F. Gary Gray geregisseerde film.