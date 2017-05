Orlando Bloom verdronk bijna tijdens work-out

Wanneer James Corden tijdens The Late Late Show with James Corden vraagt naar Orlando’s trainingsgeheimen, legt de acteur uit dat hij traint met een van de meest bekende surftrainers, Laird Hamilton. Daarnaast onthult hij welke bizarre oefening hij daar weleens mee doet: „Hij geeft bij hem thuis een training in het zwembad, waar we gebruik maken van gewichten onder water. Daarbij neem je bijvoorbeeld dumbbells van zo’n 22 kg en doe je onder water je oefening.”

Orlando biecht vervolgens op dat hij bijna het loodje legde. „Natuurlijk kan je gelijk naar de oppervlakte gaan om wat adem te kunnen halen, maar het is intensiever als je je adem inhoudt en daarna pas naar boven komt. Alleen doe ik dit iets te enthousiast en ben ik ondertussen twee keer flauw gevallen, waarop er dan gereageerd wordt met: ’bro, je moet hiermee stoppen’ en ze houden me nu ook elke keer in de gaten’,” zegt hij, voordat hij een imitatie geeft van hoe hij er dan uit komt met een schuddend hoofd.