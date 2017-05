Gijs Staverman mist halve finale It Takes 2

Gijs Staverman nam in de vijfde aflevering van It Takes 2 met opgeheven hoofd afscheid. Eerder moesten Hanna Verboom, rapper Keizer en Hans Klok al vertrekken. Gijs: ''Ik vind het heel jammer. Het was een feest. Ik vond het heerlijk om te doen en met zoveel mensen liedjes zingen is iets wat ik lange tijd niet heb gedaan."

Holly Mae Brood, Tooske Ragas, Bibi Breijman, Ruben Nicolai en Buddy Vedder staan volgende week in de halve finale van It Takes 2. Dan zingen de BN'ers niet alleen duetten met de professionals, maar krijgen ze ook als opdracht een solo te zingen.

Ode

Holly Mae bracht zondag een ode aan haar vader Herman Brood en eindigde daarmee bovenaan in het klassement. Ze deelde het podium met Dany Lademacher, de gitarist van de Wild Romance waar haar vader jarenlang mee optrad. Samen met Waylon zong ze een van zijn grootste hits: Never Be Clever. Holly Mae kreeg van de juryleden driemaal 9,5, wat uitzonderlijk is in de show.

"Wat was je goed! Het hele begin moest je in je eentje dragen, dat was jouw moment. Je droeg het als een artiest. Ik werd geboeid. Je zong zuiver. Het was sexy, het was cool. Het was het beste optreden van je tot nu toe'', oordeelde jurylid Nielson over Holly Mae.

Gerard Ekdom kreeg er naar eigen zeggen kippenvel van en zei in zijn jurycommentaar: "Dit was genieten, met een beetje hulp van boven van je vader. Je schitterde, je straalde, het klonk fantastisch. Je hebt geweldig gezongen. Je krijgt van mij een diepe buiging."