Jaden Smith uit hotel getrapt

Jaden (18) start zijn beklag over luxueuze hotel met: „The Four Seasons in Toronto zorgde ervoor dat ik over mezelf heen wilde spugen.”

„Ik hoop dat het Four Seasons in Toronto mij op de no stay list plaatst,” vervolgt hij voordat hij vertelt wat hem echt dwars zit.

Jaden twittert verbaasd te zijn dat hij nog leeft, omdat het hotel kaas op zijn pannenkoeken had gedaan. Waarop hij zijn verhaal beëindigd met: „Nadat ze me uit het hotel hebben getrapt.”

The Four Seasons In Toronto Spiked My Pancakes With Cheese, I'm Surprised I'm Still Alive. — Jaden Smith (@officialjaden) 27 mei 2017

Het is onduidelijk waarom Jaden het hotel heeft moeten verlaten. Momenteel is de acteur aanwezig in de Canadese plaats Toronto voor opnames voor de film ’Life in a Year’.

Page Six laat weten dat zowel het management van Smith alsmede het Four Seasons Hotel niet bereikbaar waren voor commentaar op het voorval.