Kanker veranderde niets voor Paul de Leeuw

“Mijn dokter zei: je sterft eerder met kanker dan aan kanker. Vaak is het een chronische ziekte geworden.” Dat geldt ook voor Paul, die vanaf maandagavond vier weken lang op de buis is met zijn ‘late late night-programma’ Lekker laat!. “In het geval van blaaskanker, als het mild is, en dat heb ik, dan is het heel goed behandelbaar.”

De presentator zweeg maandenlang over zijn ziekte. “Ik wilde het niet van de daken schreeuwen. Je kan weinig als je het hebt, enkel stilzitten, naar de doktoren luisteren en hopen dat het weg is. Als mensen toen vroegen ‘hoe gaat het’, had ik daar geen antwoord op, want ik zat er nog middenin.”

Paul werd op 18 april schoon verklaard. “Ik heb geluk gehad, maar wil er niet dramatisch over doen. In mijn geval is het behandelbaar. Er zijn heel veel mensen die ook kanker hebben en er veel erger aan toe zijn.” De komende jaren staat Paul nog onder controle. “Het kan terugkomen. Het was een hele vervelende periode, maar het is onder controle.”