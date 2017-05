Sofia Richie: ik heb niets met Scott Disick

De geruchten dat er iets was opgebloeid tussen de twee ontstonden nadat TMZ foto's had gepubliceerd waarop Scott en Sofia het wel erg gezellig hadden op een jacht voor de zuid-Franse kust, waar Scott deze week zijn verjaardag viert.

De realityster en het model zijn daarop erg aanhankelijk, en op één van de kiekjes tilt Scott Sofia in zijn armen over het dek. Zondag schreef Sofia echter op Twitter dat de twee slechts "homies", oftewel vrienden zijn.

Just so everyone can get their panties out of their asses, Scott and I are just homies #relax