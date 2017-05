Emmy Rossum trouwt met Mr. Robot-bedenker

Sam en Emmy leerden elkaar kennen in 2013, toen zij de hoofdrol had in zijn regiedebuut Comet. Sam bedacht daarna hitserie Mr. Robot en Emmy had sindsdien rollen in onder meer Beautiful Creatures en You're Not You. Ook is ze sinds 2011 te zien in de televisieserie Shameless.

De twee verloofden zich in 2015. Het jaar erop vertelde Emmy in de talkshow van Chelsea Handler dat Sam zijn aanzoek niet handig had getimed. "Ik zat op dat moment in bad. Toen ik me realiseerde wat er gebeurde, ben ik er snel uitgegaan, want ik wilde niet dat het verhaal voor altijd zou zijn dat ik in bad zat toen hij me ten huwelijk vroeg. Maar toen kreeg ik het weer te koud dus ben ik weer in bad gegaan. Het ging zo fout dat het grappig werd."

Het huwelijk was volgens E! een intieme ceremonie die plaatsvond in New York.