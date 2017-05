"Vol adrenaline lopen we naar de ontmoetingsplaats, we moesten ons melden bij de chocolaterie", schrijft Esma op Facebook. "Eenmaal aangekomen zien we een meute gillende meiden en een dikke auto wegscheuren. Mijn gevoel zei al dat er iets niet klopte, maar hey, ik ga geen onduidelijkheid scheppen bij iemand die zoveel waarde hecht aan duidelijkheid. Oh kijk, iemand van de organisatie komt eraan. Mijn gevoel werd bevestigd, Boef is er vandoor gegaan, hij had er namelijk 'even geen zin in', en hechtte geen waarde aan de afspraak die gepland stond. (...) Jammer, erg jammer. Ik heb een jongetje van 12 moeten teleurstellen, of ja, eigenlijk jij. Maar ach, ik heb de schuld maar op me genomen voor je. Ik kan hier zoveel van vinden maar wie ben ik? Je hebt in ieder geval een klein jongetje erg verdrietig gemaakt! Bedankt!"

Volgens het management van Boef heeft de organisatie van het festival echter nooit gecommuniceerd dat er een meet-and-greet gepland stond. "Er is helemaal geen meet-and-greet afgesproken", vertelt een woordvoerster aan Privé. "De organisatie heeft een winactie uitgeschreven, iets wat je normaal gesproken met het management overlegt. Dat is niet gebeurd, maar zij dachten: dat regelen we ter plekke wel. Maar Boef had een ander optreden na de show, dus hij moest direct van het podium af en de auto in. Ook is er nooit door Boef gezegd dat hij er 'geen zin' in heeft. Ik heb de organisatie gesproken en zij hebben stellig benadrukt dat dat door niemand is gezegd."

'Wij wisten van niets'

Volgens het management is er ook geen contact geweest met Boef. "De enige met wie zij hebben gesproken, is de tourmanager en die zei: 'Ik zie niets in de agenda staan, met wie hebben jullie dat afgesproken? Sorry, maar wij moeten om 01.00 uur op het podium staan in Echt. Ik moet zorgen dat we op tijd zijn.' Ze zijn toen vertrokken en niemand wist dat daar een autistisch jongetje stond. Je kunt niet zomaar een meet-and-greet weggeven, zonder dat het management van de artiest daarvan op de hoogte is. Het verhaal 'Boef heeft er geen zin in' is echt uit de lucht gegrepen. Boef heeft tot gisteren niet eens geweten dat er een meet-and-greet zou plaatsvinden. Hij is er echt pissig over." De organisatie van het evenement zegt tegen RTV Oost dat het niet doorgaan van de meet-and-greet "een beslissing is geweest van de mensen van de programmering en het management van Boef". "Wij als organisatie hebben weinig invloed gehad op het cancelen", aldus de organisatie.

Inmiddels heeft het management van Boef contact opgenomen met de zus van Sem en later vandaag vindt er een telefonisch gesprek plaats. "Ik ga haar wel even vragen of ze beseft wat de gevolgen zijn van haar Facebook-post", zegt de woordvoerster tegen Privé. "We hebben haar via een privébericht op Facebook laten weten dat we het tot de bodem zullen gaan uitzoeken en dat we naar een oplossing kijken. Er waren meerdere winnaars en ook zij stonden daar in de kou. Het gaat dus niet om één persoon en dat maakt het ingewikkeld. Als de zus van het jongetje ons gewoon een berichtje had gestuurd, zonder het uitgebreid en openbaar op Facebook te zetten, dan hadden wij er óók iets mee gedaan. Dit was niet nodig geweest."