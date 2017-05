Camilla durfde nauwelijks naar buiten uit angst voor vijandigheid van het publiek en vanwege de pers die haar geen moment met rust liet. "Ik kon eigenlijk nergens naartoe. Het was horror. Het was een erg onaangename tijd en ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen."

Om de tijd thuis te doden, las ze veel boeken en begon ze met schilderen. "Ik dacht: 'als ik hier dan toch zit, kan ik net zo goed iets leuks gaan doen.' Alhoewel, dat schilderen was geen succes", zo vertelt ze aan The Mail on Sunday.

Naar eigen zeggen ging het gewone leven op een gegeven moment weer door. Dat ze de tijd door kwam, dankt ze aan haar sterke karakter. "We zijn opgegroeid in een heel gelukkig gezin en het was idyllisch."

Samen met haar ex-man Andrew Parker Bowles‍ heeft ze twee kinderen, Laura en Tom. En ook die werden geconfronteerd met de aanhoudende aandacht voor hun moeder. Zo hadden ze een verrekijker om te kijken hoeveel fotografen er in de tuin lagen.

Tom: "Dat konden we zien aan de zon die reflecteerde op hun lenzen. Op het hoogtepunt waren het er een stuk of zes. Het leek volkomen normaal."