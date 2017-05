"Ben super trots om aan te kondigen dat ik deze hele zomer de huis dj word in Xaxa Restaurant op Ibiza!!!!!!! Ik ga m'n Vocal Dj show daar plus de entertainment naar een next level brengen!!!! Ik heb super veel zin in deze mooie stap en hierbij is iedereen van harte welkom om vanaf 16 juni langs te komen!!!!!

Jennifer verhuist voor deze klus 3,5 maanden naar Ibiza en zal voor andere klussen heen en weer vliegen.

XaXa zal in juni de deuren openen.