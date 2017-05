''Onderweg hoorden we dat onze geliefde bus La Señora problemen kreeg. We stopten langs de kant van de weg en zagen rook. Bij nader onderzoek zagen we kleine vlammen uit de motor op het asfalt vallen. Op dat moment bedachten we dat we snel onze bagage uit de bus zouden moeten halen, maar op dat moment werden de vlammen groter en begon het vuur zich te verspreiden. We zijn toen zo ver mogelijk bij de bus vandaan gaan staan."

De bus is uitgebrand met alle instrumenten en bagage van de bandleden erin. De bandleden zijn niet gewond geraakt, maar moeten voorlopig in Londen blijven in afwachting van nieuwe reisdocumenten. Komend weekend staat Kuenta i Tambu (Papiaments voor verhalen en drums) op het Freshtival in Enschede. De vijfmansformatie staat op 23 juni op Glastonbury.