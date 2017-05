De Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) is in 2002 ingesteld ter nagedachtenis aan de in dat jaar overleden Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bedraagt 5 miljoen Zweedse kronen, omgerekend 514.500 euro. De prijs is de belangrijkste internationale onderscheiding in de kinderliteratuur en wordt ook wel de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur genoemd.

In 2012 ontving Guus Kuijer de prijs en vorig jaar won de Amerikaanse kinderboekenschrijfster Meg Rosoff. Wolf Erlbruch is vooral bekend als illustrator van het kinderboek ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’. Erlbruch heeft niet alleen kinderboeken van anderen geïllustreerd, maar ook zelf kinderboeken geschreven, zoals De eend, de dood en de tulp.