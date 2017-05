Dat meldt Us Weekly.

Maggie en Brent hadden hun beste vrienden en naaste familieleden uitgenodigd voor de ceremonie in de Californische badplaats La Jolla. Ze waren sinds februari verloofd.

De 33-jarige Maggie laat doorgaans weinig los over haar relatiestatus, maar plaatste onlangs wel op Instagram een romantische foto van zichzelf met haar vriend tijdens een vaartochtje na het huwelijksaanzoek. Grace was eerder verloofd met regisseur Matthew Cook. Die relatie strandde in februari vorig jaar.