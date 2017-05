Jochem de Jong (42) was eerder algemeen directeur van Discovery Networks Benelux (2007-2014) en lid van het management van MTV Networks Benelux (2003-2007). Hij volgt Taco Rijssemus op, die begin dit jaar de overstap maakte naar IDTV.

"Het merk KRO-NCRV is een sterk mediamerk met een rijke traditie. Dat spreekt me enorm aan'', zegt De Jong. "Met groot enthousiasme wil ik me vanaf 1 juli gaan inzetten om het belang van KRO-NCRV op radio, tv en online verder uit te bouwen binnen ons publieke bestel. Ik kijk ernaar uit.”