Fred gaat het land in op zoek naar de coolste en gekste festivaloutfits. In deze zoektocht komt hij de leukste en gekste types tegen. De eerste uitzending is deze zomer, de exacte datum maakt hij later bekend.

Naast Fred komt Sophie Milzink het Velvet-team versterken. Maandag begon de eerste uitzending op het platform met de nieuwe datingshow Love at First Lie dat Sophie presenteert. In deze show zitten vier mannen aan de leugendetector om een date te krijgen met een vrouw.

Bibi Breijman presenteert vanaf woensdag Grannies & Guys. Lizzy van der Ligt presenteert voor Concentrate Velvet vanaf vrijdag het modeprogramma Fashion Feed, waarin ze wekelijks iemand een sterrenlook geeft. Elke eerste zondag van de maand is Catfight te zien, waarbij alle hosts samenkomen en een challenge met elkaar aangaan. Fred van Leer beoordeelt hier de dames op hun prestaties.