"Fijne 50e, jongen. Blijf jong", schreef Liam, die zelfs de letter x toevoegde aan het bericht. De laatste weken was juist Noels verjaardag onderwerp van veel boze tweets van Liam. Hij schreef onder meer dat de familie niet welkom was op het feestje, dat naar verluidt als thema cocaïne heeft. "Hij heeft niemand van de familie uitgenodigd, zelfs zijn moeder niet. Dat zegt iets over een man", schreef hij onder meer.

Happy 50th rkid stay young LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 29 mei 2017

Liam en Noel zaten jaren samen in de band Oasis en waren ooit bevriend. De ruzie die in de hoogtijdagen van de band ontstond, betekende in 2009 het einde voor Oasis. Sindsdien maken beide broers elkaar geregeld zwart in de media.

Reünie

Na de gelukswensen op Twitter maandag, spraken veel fans de hoop uit dat Oasis toch weer samenkomt. Na de aanslagen bij het concert van Ariana Grande vorige week hebben veel mensen de broers, die uit Manchester komen, gevraagd bij elkaar te komen. Hun hit Don't Look Back In Anger werd symbool voor de veerkracht van de plaatselijke bevolking, nadat het publiek bij een herdenkingsdienst het nummer spontaan had ingezet.

Liam geeft dinsdag in Manchester zijn eerste soloconcert. Hij maakte bekend de opbrengst te doneren aan de slachtoffers van de aanslag.