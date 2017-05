De Hollywoodlegende en uitgesproken tegenstander van president Trump trok een vergelijking tussen de VS en de filmwereld. Amerika was ooit een inspirerend, verheffend drama, maar het is nu een tragische, flauwe komedie, aldus De Niro in de speech.

Een dag eerder had hij tijdens een vraag-en-antwoordsessie met studenten ook al zijn mening geuit over de politieke situatie in het land, zo meldt de Providence Journal. Hij noemde die "bespottelijk" en vertelde dat hij fervent volger van het nieuws is geworden, om bij te houden wat "die idioot" elke dag doet.

De acteur spoorde de afgestudeerden aan te werken aan verandering. "Begin daar meteen mee, zodat de volgende lichting afstudeert in een betere wereld."