Sterrenensemble op 50ste verjaardag Noel Gallagher

Want onder anderen Madonna, Bono, Damon Albarn (zijn jaren 90-rivaal van Blur), Stella McCartney, David Walliams, Helena Christensen en Michael Fassbender waren aanwezig om de 50ste verjaardag van Noel te vieren.

Wagner Moura, de acteur de in de hitserie Narcos Pablo Escobar speelt, stuurde de zanger nog een videoboodschap. Hierin wordt Noel afgebeeld als de Colombiaanse drugsbaron uit de jaren 80.

Broederlief Liam was niet uitenodigd voor het feestje. Wél stuurde hij - vrij verrassend - een felicitatie via Twitter.

Damon Albarn and Bono last night at Noel Gallagher's 50 birthday party. pic.twitter.com/ZTCXTlI0iP

#PHOTO Alicia Vikander and Michael Fassbender at the birthday party of Noel Gallagher today. pic.twitter.com/jQVDaiV6BS