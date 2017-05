Ook BN’ers in SBS6-show over verzamelingen

Onder anderen Jack Spijkerman, Brownie Dutch en Eddy Zoëy vertellen Kim-Lian het verhaal achter hun hobby. Jack heeft een verzameling architectuur en monumenten van Lego, Brownie Dutch spaart zonnebrillen en Eddy heeft een hele collectie gitaren. Ook Brainpower opent zijn deuren voor Kim-Lian, hij verzamelt ‘pop culture items’ en toont zijn zevenhonderd sneakers, honderdvijftig brillen en talloze filmrekwisieten, platen en films.

De eerste BN’er die alles vertelt over haar hobby is Bobbi Eden. De voormalig pornoactrice is verslingerd aan de Blythe-poppen, die ze personaliseert. Bobbi toont haar collectie woensdag in de eerste aflevering van Verzamelkoorts!, die om 21.45 uur wordt uitgezonden op SBS6.