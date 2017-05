Marc Klein Essink zet landhuis te koop

Daar ging nog heel wat ellende aan vooraf, want de welstandscommissie van de gemeente was het niet met zijn plannen eens. De tekeningen moesten worden aangepast. De presentator liep veilingen af om antieke materialen te kopen voor de bouw.

"Daardoor denk je als je binnenloopt: dit is een huis uit 1750 of 1800", vertelt hij trots. Het renoveren van huizen zit Klein Essink in het bloed. Steeds kocht hij een huis, knapte het op en vertrok na een aantal jaren weer om met het verdiende geld opnieuw aan de slag te gaan. Ook aan dit huis gaat hij flink verdienen. Wetende dat de bouw een paar ton kostte, zal de winst minstens een half miljoen bedragen.