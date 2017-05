Solange wint Edison Jazz/World

Solange wint met haar album A Seat At The Table in de categorie Soul & Beyond. “Solange levert met A Seat At The Table een samenhangend en oprecht soul album af over de hardships van Afro-Amerikaanse vrouwen uit de zuidelijke staten van de USA”, oordeelde de jury. Haar muziek wordt “subliem” genoemd, haar teksten “sterk”.

In de categorie Jazz Nationaal viel Reinier Baas in de prijzen met zijn jazz-opera ‘vs. Princess Discombobulatrix’. De jury noemt hem een “muzikale grootmeester”. Andere winnaars zijn Bill Frisell in de categorie Internationaal, David Linx in de categorie Vocaal en Dhafer Youssef in de categorie World.