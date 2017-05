De beroving gebeurde in de Sarphatistraat nadat Masmeijer een etentje had in het Amstelhotel. De voormalig quizmaster zou foto's van de daders hebben gemaakt. Hij gaat woensdag aangifte doen.

Masmeijer is de laatste maanden veel in het nieuws vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Tegen hem werd zeven jaar cel en een boete van 24.000 euro geëist.