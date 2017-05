"We hebben in goed overleg – en het is in dit geval ook echt in goed overleg – besloten om niet verder te gaan met elkaar", zo vertelt Jochem bij Omroep WNL op Radio 2.

Naar eigen zeggen kan hij bij SBS6 niet de programma's maken die hij graag zou willen. "Lachen Om Home Video’s is een geweldig mooi programma, hartstikke leuk, maar het is niet het programma waar ik 27 jaar tv voor heb gemaakt om dat te bereiken. Je hebt alleen de teksten en verder is het presentatietechnisch geen topstuk natuurlijk.”

Wat de presentator nu gaat doen, weet hij niet, maar ideeën heeft hij zat. "Je kunt ook vloggen als je zou willen of een YouTube-kanaal openen. Vloggen ga ik denk ik niet doen, maar ik heb best wel een stapel formats liggen, waarvan ik denk: er zitten een paar heel goede ideeën bij."

Jochem zat sinds 2012 bij SBS6 en presenteerde programma's als Wie Trouwt Mijn Zoon, Kitsch of Kassa, We Are Family, Het Beste Idee van Nederland en Bonje met de buren.