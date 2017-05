Olivia had al langere tijd last van rugpijn en moest daardoor al eerder stoppen met werken. Nu blijkt dat het borstkanker is en dat het uitgezaaid is naar het heiligbeen, zijn al haar shows voor juni in Amerika en Canada uitgesteld. Dat heeft haar management bekendgemaakt op Facebook.

Olivia wordt in de komende periode bestraald. Dat gebeurt op haar eigen Cancer Welness and Research Centre in Melbourne.Olivia is ervan overtuigd dat ze opnieuw zal herstellen. In 1992 werd ook al eens borstkanker bij haar geconstateerd. Na een chemotherapie en borstamputatie kwam ze er weer bovenop. Sindsdien besteedt Olivia een groot deel van haar tijd aan de steun aan allerlei stichtingen tegen borstkanker en richtte ze haar eigen welness- en onderzoekscentrum op.

Later deze week zal bekend worden wanneer Olivia haar concerten gaat inhalen.