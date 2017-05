Dat zegt een woordvoerder van Talpa Radio, waar Veronica onder valt, tegen Radiofreak. Het radiobedrijf wil niet zeggen wat Van Inkel mankeert.

De dj is volgens de radionieuwssite al acht weken niet meer te horen op Veronica. Van Inkel had eerst een aantal weken vakantie maar zou op 20 mei terugkeren op zender. Wel verscheen hij tussentijds in RTL Boulevard en RTL Live.

Van Inkel heeft op Veronica sinds begin dit jaar een weekendshow op zaterdag en zondag.