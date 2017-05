En die ophef is gekomen. De foto ging viral en zowel voor- als tegenstanders roerden zich. Griffin is al vanaf het begin niet blij met Trump als president. Zo noemde ze hem al eens een idioot.

Maar ze staat volledig achter de foto. Zo schrijft ze op Twitter: "Ik onderschrijft dit: er kwam bloed uit zijn ogen, bloed uit zijn... waar dan ook. Tyler Shields is een fantastische fotograaf/filmmaker. Natuurlijk vergoeilijk ik nooit enig geweld van mijn fans of anderen. Ik bespot alleen maar de president van de bespotters."

Shields lijkt hem toch een beetje te knijpen, hij vroeg zich op Twitter eerder deze week namelijk af: "Kun je de gevangenis ingaan voor het maken van een artistiek statement? Dat vraag ik voor een vriendin..."

De geheime dienst heeft inmiddels laten weten de foto gezien te hebben.

1/ I caption this "there was blood coming out of his eyes, blood coming out of his...wherever" Also @tylershields great Photog/film maker. pic.twitter.com/eKqr44NOl6