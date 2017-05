Dat meldt The Hollywood Reporter.

Al jaren wordt achter de schermen gewerkt aan het stuk. Ook Alanis zelf is bij de musical betrokken. Voor haar is een droom uitgekomen, laat ze in een statement weten. De musical gaat over een familie die te maken krijgt met issues over identiteit en ras.

Met Jagged Little Pill brak Alanis in 1995 door. Wereldwijd gingen meer dan 33 miljoen exemplaren over de toonbank.