Kritiek deert kindsterretje Millie Bobby Brown niet

Het kindsterretje vertelt aan Woods dat ze vaak van willekeurige mensen advies krijgt, maar benieuwd was naar de tips van de Westworld-actrice. Woods gaf een tip die ze ooit van actrice Selma Blair had gekregen: "Lees nooit message boards. Het is beter voor je een wc-bril af te likken, dan de nare dingen te lezen die mensen over je schrijven".

Brown beaamt dat de vaak anonieme kritieken en aanvallen online zinloos zijn om te lezen en zei dat ze zich sowieso niet zo druk maakt om commentaar. "Als ik die beledigingen lees maakt het me juist sterker", aldus de Stranger Things-actrice. "Het zijn net complimentjes voor me. Blijkbaar denken ze aan me, maak ik indruk. Ik vat het niet persoonlijk op", vervolgt Brown.

De opnames voor het tweede seizoen van de hitserie Stranger Things zijn inmiddels afgerond. Brown speelt opnieuw de rol van tiener Eleven, die over bovenmenselijke krachten beschikt. Op 31 oktober is het nieuwe seizoen te zien bij Netflix.