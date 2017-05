In de theatervoorstelling Nieuwe familie blikt Vogel met de twee Syriërs terug op hun aankomst in Nederland en hoe het voor de twee mannen was om opeens in een vreemd land te moeten aarden. Het stuk is vanaf oktober in de Nederlandse theaters te zien, maakte impresariaat Bos Theaterprodukties woensdag bekend.

Het is voor de twee Syriërs de eerste keer dat zij op een podium staan. "Nieuwe familie is een documentairevoorstelling over verschillen en overeenkomsten, vriendschap, liefde, onbegrip, volwassen worden, het kiezen van familie en het missen van iedereen die je kwijtraakt", vertelt Vogel. "Een voorstelling over het delen van verdriet, maar ook het delen van vreugde en geluk. Ik vind dat ik als maker de plicht heb om wat ik heb gezien en meegemaakt te delen met een groter publiek, om de mensen die ik heb ontmoet een gezicht te geven."

De actrice is overigens niet de eerste die met Syrische vluchtelingen optreedt. Cabaretière Claudia de Breij deelde in haar Oudejaarsconference ook het podium met twee Syrische muzikanten en refereerde in haar voorstelling naar hun ervaringen.