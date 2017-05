"Ik had het ook een tijd heel kort. Mijn dochter wees me er soms op: ‘Mam, je lijkt wel een pot, je moet je haar echt iets laten groeien", zo vertelt ze aan Beau Monde.

Anita volgde het advies meteen op en liet het groeien. Maar echt lang zal het nooit worden. "Kort haar is the bomb. Ik zie zoveel vrouwen vasthouden aan niksig lang haar. Dan denk ik weleens: wat zou jij er goed uitzien als je de schaar erin zou zetten.”

Ook verklapt ze dat haar haar wel eens roze heeft geverfd, al was dat niet helemaal de bedoeling. “Op mijn zeventiende heb ik het ooit zelf geverfd. Mijn haar leek wel licht te geven en het was peen-oranje bij de wortels. Uiteindelijk heb ik er maar roze bij gegooid, het was toch een beetje de punktijd.”