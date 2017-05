Geen stadionconcerten 100% NL Speelt Live

In de regio’s is onvoldoende animo voor het evenement. Daardoor is het niet mogelijk zijn om ‘’de entourage neer te zetten en de kwaliteit te bieden wat van dit concept wordt verwacht’’, zo staat in de verklaring. Organisator Creative Event Company heeft daarom besloten de stekker uit de pilot van het concept te trekken.

100% NL, de naamgevend hoofdsponsor, zegt het heel vervelend te vinden dat de concerten zijn geannuleerd. Wie al een kaartje heeft gekocht via het officiële verkoopkanaal van 100% NL Speelt Live, kan het aankoopbedrag terugkrijgen.

Twintig artiesten zouden deze zomer met 100% NL Speelt Live op tournee gaan langs vier voetbalstations in Den Bosch, Heerenveen, Kerkrade en Den Haag, zo werd eerder bekendgemaakt. Tijdens de shows zouden van de twintig artiesten steeds elf acts in actie komen, terwijl zanger Xander de Buisonjé de presentatie op zich zou nemen. Onder meer Nielson, Gerard Joling, Ruth Jacott, Ali B, Glennis Grace, Jeroen van der Boom en VanVelzen zouden meedoen.